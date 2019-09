Contester la laïcité divise

1441 Canadiens âgés de 18 ans ou plus et ayant le droit de vote au Canada, recrutés aléatoirement à partir du panel en ligne de LegerWeb, à l’aide des données du recensement de 2016. Les résultats ont été pondérés selon l’âge, le sexe, la langue maternelle, la région et le niveau de scolarité, afin de garantir un échantillon représentatif de la population. Une marge d’erreur ne peut pas être associée à un échantillon non probabiliste (Panel web dans ce cas-ci). À des fins de comparaison, un échantillon probabiliste de 1441 répondants aurait une marge d’erreur de 2,58 %, et ce, 19 fois sur 20.