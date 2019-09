Elle évite de perdre 3000$ aux mains d’un fraudeur

Plus tôt cet été, l’annonce rêvée s’est présentée comme sur un plateau d’argent : une belle grande maison à louer, bien située, et le loyer de 1500 $ par mois équivalait à la moitié de celui des autres maisons comparables. Une aubaine ! Mélanie s’est empressée d’appeler au numéro indiqué sur l’annonce.

L’homme explique qu’il habite à Trois-Rivières et qu’il ne souhaite pas se déplacer pour rien, advenant que Mélanie décide tout simplement de se désister. Il ajoute qu’il lui est souvent arrivé de recevoir des demandes de visite sans que les gens se présentent, et qu’il exige désormais une preuve démontrant le sérieux des gens. Il se fait tout de même rassurant et lui promet que son transfert d’argent sera annulé si elle se désiste.

Pour en avoir le cœur net, Mélanie rappelle cet homme et lui dit qu’elle est intéressée par la maison, mais qu’elle refuse de lui verser un acompte de loyer puisque c’est illégal. L’homme insiste, et Mélanie lui fait remarquer que cette attitude s’apparente à des tactiques utilisées par plusieurs fraudeurs. L’homme raccroche. Le lendemain, elle tente de le rappeler, mais le numéro n’est plus en service et l’annonce à 1500 $ a disparu.