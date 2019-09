Ils se battent pour un poste

Il n’y a pas que de jeunes loups qui tentent de s’imposer au camp du Canadien. Quelques vétérans espèrent se faire suffisamment remarquer pour combler l’un des postes d’attaquant de soutien.

14 Nick Suzuki | Centre

Un match correct, sans plus. Il n’a pas encore été en mesure de combiner tous ses attributs pour en faire bénéficier l’équipe.

22 Dale Weise | Ailier droit

On sait déjà ce qu’il peut apporter au Canadien : fougue et intensité. Il a distribué quatre coups d’épaule. Cependant, il en faudra un peu plus pour convaincre Claude Julien de le garder à Montréal.

43 Jordan Weal | Centre/ailier droit

Il a créé des choses en attaque, a démontré une bonne force d’accélération en territoire neutre. Il a couvert le mauvais homme sur le premier but des Devils, mais le jeu en désavantage numérique n’est pas sa spécialité.

46 Josh Brook | Défenseur

Il devra connaître de meilleurs moments s’il souhaite se faufiler au sein de la brigade défensive. Ses passes n’étaient pas toujours précises et ses gestes semblaient parfois précipités.

54 Charles Hudon | Ailier gauche

Il a fait preuve de combativité en acceptant de prendre les coups devant le filet adverse et en assurant un échec avant soutenu.

30 Cayden Primeau | Gardien

L’Américain sera en lutte pour le poste de numéro 1 à Laval. Il a réussi sa rentrée avec un spectaculaire déplacement latéral qui lui a permis de frustrer Blake Coleman du bout de la jambière. Il n’en fallait pas plus pour qu’une partie de la foule scande son nom.