«Je serai très déçu si Jordan Weal n’a pas une place avec nous» - Claude Julien

Claude Julien aime bien ce qu’il voit de la part de Jordan Weal. L’instructeur-chef du Canadien de Montréal a longuement vanté les mérites de l’attaquant après l’entraînement du jour à Brossard, lundi.

Il a même affirmé qu’il serait «très déçu» si Weal ne se taille pas une place dans la formation montréalaise.

«Weal a bien performé avec nous la saison dernière et il connaît un bon camp d’entraînement jusqu’à maintenant, a soutenu Julien. C’est un joueur que tu peux placer à différentes positions et il va toujours bien faire. C’est ce qu’on aime de lui. Je serai très déçu s’il n’a pas une place dans notre équipe de la façon dont il a fini la saison et avec ses performances au camp.»

«Un atout extrêmement important»

Acquis des Coyotes de l’Arizona en retour du Québécois Michaël Chaput à la date limite des transactions le 25 février, Weal a obtenu la confiance de Julien durant les dernières semaines du calendrier. Souvent employé en avantage numérique, il a amassé quatre buts et six mentions d’aide pour 10 points en 16 matchs. Il s’était auparavant contenté de deux points en 19 rencontres avec les Coyotes.

À Montréal, il a remporté 55,1 % de ses mises au jeu, passant en moyenne 15 min 36 s sur la glace par match.

«Il a été un atout extrêmement important en fin de saison, notamment sur l’avantage numérique, où il a amené une nouvelle dimension qui nous a aidés, a indiqué Julien. Il a une bonne attitude, il veut aider l’équipe. C’est à lui de démontrer ce qu’il peut nous apporter.»

Le CH l’a remercié le 26 avril en lui octroyant un contrat de deux ans, d’une valeur de 2,8 millions $.

L’ancien des Kings de Los Angeles et des Flyers de Philadelphie totalise 54 points en 169 rencontres dans la Ligue nationale.