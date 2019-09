La chanson qui fait déborder la vase

Bon, les Libéraux ont enfin vu la lumière. Ils vont réenregistrer la minable chanson en français de leur campagne électorale.



Vous savez ce qui me choque le plus ?

Il a fallu un tollé sur les médias sociaux pour que Justin Trudeau et ses troupes se rendent compte qu’ils avaient fait une boulette. Parce que dimanche Justin Trudeau (ou du moins la personne qui gère son compte Twitter) était bien fier de nous présenter cette bouillie pour les chats, ni tout à fait en français ni tout à fait en anglais.



Il a fallu une levée de boucliers pour que Trudeau se rende compte que les Québécois n’aiment pas se faire chanter la pomme par des anglos qui parlent aussi mal français qu’un agent de bord d’Air Canada.



Quand j’ai lu que les musiciens de Strumbellas avaient traduit eux-mêmes les paroles de leur chanson, je suis tombée de ma chaise. Ben voyons donc ! Personne au bureau du PM n’a demandé à voir les paroles avant que ce soit enregistré? Personne au bureau du PM n’a songé à faire traduire la chanson par ... UN TRADUCTEUR ?



Ma mère était traductrice. Rien ne la mettait plus en colère que de voir des compagnies établies demander au comptable ou à la secrétaire de traduire des textes, juste parce qu’ils étaient bilingues. La traduction, c’est un métier, tout le monde n’est pas doué pour ça.



En fermant les yeux sur les paroles bancales de sa chanson de campagne, le Parti Libéral nous a montré toute la considération qu’il a pour le fait français.

Il n’y a qu’une langue officielle au pays: c’est l’anglais. Tout le reste est anecdotique ou folklorique.

Une question me tourmente : Où était Mélanie Joly pendant ce dossier ? N'est-elle pas francophone ? N'est-elle pas responsable des Langues officielles et de la Francophonie ? Son propre parti massacre une de ces deux langues et qu'a-t-elle à dire ? Était-elle au courant que cette chanson de campgane était aussi médiocre ? Lui a-t-on fait écouter avant de la mettre en ligne ?

Samedi elle gazouillait en disant que "le fait français doit être protégé partout au pays" pour critiquer une candidate conservatrice qui se plaignait que Trudeau se préoccupait trop du français... Tsé, quand tu vois juste la paille dans l'oeil de ton voisin.

Sur la photo qui orne ce texte, on voit Justin Trudeau et Mélanie Joly au sommet de la Francophonie... Mais à quoi bon vanter les mérites de la francophonie si vous vous moquez du français comme de votre première chaussette ?