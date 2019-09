L’amour vécu par l’un et l’autre sexe

Les propos de Ginette sur la vie à deux me semblent relever d’un passé lointain qui n’a plus cours. Ça manque d’esprit d’analyse de réduire cela à une situation vécue jadis par nos grands-parents et peut-être aussi nos parents. Je conçois mal qu’en 2019 « ... seules les femmes font l’amour par amour de cœur alors que les hommes ne le feraient que par amour du cul ». Ça s’appelle donner une fausse image des couples d’aujourd’hui, qui ne le font d’après moi qu’avec respect et consentement mutuel. J’ai par contre bien aimé votre réponse.

Anonyme

Il est effectivement important de souligner que sur le plan de la sexualité, l’évolution des Québécois est énorme. Il est révolu le temps des « Marie-couche-toi-là » !