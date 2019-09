L’autre moitié des Devils défait les Bruins

Alors que la moitié de l’effectif des Devils était au Centre Bell, l’autre demie a défait les Bruins de Boston en prolongation par la marque de 4 à 3, lundi, au New Jersey.

Le premier choix au total du dernier repêchage de la Ligue nationale de hockey (LNH), Jack Hughes, a marqué deux fois, dont le but qui a fait la différence en temps supplémentaire. Son premier a été marqué avec l’avantage d’un homme en deuxième période.

Jesper Bratt a frappé rapidement en période médiane pour donner l’avantage 2 à 1 aux Devils, mais Chris Wagner a répliqué rapidement. Après une autre égalisation, c’est Jack Studnicka qui a forcé la prolongation avec 50 secondes à faire en troisième période.

Bratt, Ty Smith et Sami Vatanen ont tous obtenu deux points chez les Devils.

Les Islanders défont les Flyers

Les Islanders de New York ont profité de bonnes performances de leurs gardiens de but pour prendre le dessus sur les Flyers 3 à 1, au Wells Fargo Center de Philadelphie.

Christopher Gibson a bloqué les 13 tirs dirigés vers lui tandis que son adjoint du jour, Semyon Varlamov, a stoppé 10 rondelles et alloué un but. Thomas Hickey avait ouvert la marque en début de première pour les Islanders. Travis St. Denis et Grant Hutton ont récolté des aides.

Après l’égalisation de James van Riemsdyk, les Islanders ont marqué deux fois en troisième période. Luca Sbisa puis Erik Brown, dans un filet désert, ont permis aux «Isles» d’aller chercher leur première victoire en match préparatoire cette saison.

Victoire en temps supplémentaire des Capitals

Dans un match où la majorité des grandes vedettes n’ont pas été habillées, les Capitals de Washington ont vaincu les Blackhawks de Chicago 4 à 3 en prolongation.

C’est Tom Wilson qui a donné la victoire à l’équipe locale. Le Biélorusse Aliaksei Protas, choix de troisième tour des Capitals en 2019, a obtenu un but et deux aides, dont une sur le but vainqueur. Washington a marqué trois fois en deuxième période grâce aux filets de Protas, Travis Boyd et Damien Riat.

Alexander Nylander et le défenseur Adam Boqvist ont connu des soirées de deux points pour les Hawks. Le joueur de centre Aleksi Saarela a été le premier marqueur de Chicago dans ce match.

C’est Pheonix Copley qui a obtenu la victoire des «Caps». Il a bloqué 27 des 30 tirs dirigés vers lui.