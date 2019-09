Le dernier droit pour les jeunes des Jays

Il ne reste que 12 matchs à la décevante saison 2019 des Blue Jays. Même si la troupe torontoise ne rêve plus aux séries depuis déjà un long moment, ses jeunes joueurs prometteurs profiteront de cette dernière séquence de parties pour continuer à prendre de l’expérience.

Six de ces matchs, trois contre les Yankees de New York et autant face aux Rays de Tampa Bay, seront joués contre de bonnes équipes. Les Yankees se dirigent vers le titre de la section Est de la Ligue américaine, tandis que les Rays bataillent avec les Athletics d’Oakland et les Indians de Cleveland pour une place en séries.

Le meilleur espoir des Jays, Vladimir Guerrero fils, devra d’ailleurs se ressaisir s’il veut terminer l’année sur une bonne note.

Depuis le début du mois de septembre, Guerrero fils s’est contenté d’une moyenne au bâton de ,167 et n’a claqué aucun circuit en 42 présences au bâton.

Bo Bichette, un autre bon jeune de Toronto, se débrouille mieux que le fils de l’ancienne vedette des Expos de Montréal. Il a conservé une moyenne au bâton de ,255, totalisant trois longues balles et cinq points produits, en septembre.

Il y a un peu plus d’une semaine, le gérant Charlie Montoyo avait reconnu que la longue saison du baseball majeur commençait à avoir un impact sur les jeunes.

«Ils apprennent ce que ça veut dire de jouer jusqu’en septembre. [...] Les bâtons sont un peu lents en ce moment. Les joueurs devront s’ajuster», avait-il expliqué.

Grichuk satisfait

Randal Grichuk, auteur de deux circuits dans un gain de 6 à 4 contre les Yankees dimanche, aurait aimé connaître une meilleure campagne, sa deuxième dans l’uniforme des Blue Jays.

Cela dit, il est assez satisfait de son total de circuits, lui qui a déjà propulsé 28 balles hors des limites du terrain en 2019, un sommet en carrière.

«Même dans une année décevante, la puissance est encore là, a-t-il dit, selon des propos rapportés par le site des Jays. Je continue à m’élancer avec puissance, même si je connais des ennuis. Je voudrais être plus régulier, mais je suis content de frapper encore avec force.»

Après une pause d’une journée, les Jays entameront une série de trois matchs au domicile des Orioles de Baltimore, mardi.