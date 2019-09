Mitis, aux portes de la Gaspésie

Entre les Appalaches et le fleuve, la région de la Mitis, qui débute dans le Bas-Saint-Laurent pour s’étendre en Gaspésie, mérite d’être découverte en automne. Cette proximité entre les montagnes et le littoral apporte un cachet bien particulier.

Le cachet en est rehaussé par les fameux Jardins de Métis ou encore par des belvédères contemporains d’où la vue porte loin.

Situés au confluent du Saint-Laurent et de la rivière Mitis, les Jardins de Métis sont les sites horticoles les plus remarquables au Québec et parmi les plus réputés sur le continent. Ces jardins historiques sont traversés par cinq kilomètres de sentiers.

Sur un site adjacent se déroule la 20e édition du Festival international de jardins, mariant tradition et fantaisie. On s’émerveille devant la créativité d’architectes-paysagistes­­­ et d’artistes d’ici, d’Italie ou d’Allemagne.

Chaque week-end ont lieu des événements, comme un marché public avec les producteurs des jardins ou un souper gastronomique (réservation requise).

Le parc

Près des jardins, le parc de la Rivière-Mitis, comprenant trois kilomètres de sentiers, étonne avec sa tour d’observation de huit mètres de haut offrant une vue superbe sur l’estuaire du Saint-Laurent, la rivière et la baie. Trois belvédères nous en mettent aussi plein la vue.

Les randonneurs ont accès à un parcours d’entraînement et à une plage d’un kilomètre dans la baie de Mitis.

La montagne

À 30 kilomètres au sud de Rimouski, le mont Comi donne un point de vue sur toute la région de la Mitis et au-delà. On y aperçoit les monts Chic-Chocs et par temps clair, une douzaine de clochers d’église. On se rend au sommet avec la remontée mécanique, qui fonctionne les week-ends.

En bref

Jardins de Métis : jusqu’au 18 octobre (fermés le lundi 14 octobre)

Mont Comi : jusqu’au 13 octobre

Hébergement : maisons contemporaines aux jardins (à partir du 7 octobre), auberges et motels

tourismemitis.com

