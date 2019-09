Orchestre Métropolitain de Montréal : contrat à vie pour Yannick Nézet-Séguin

Le directeur artistique et chef principal de l’Orchestre Métropolitain de Montréal Yannick Nézet-Séguin a conclu un contrat à vie avec cet orchestre qu’il dirige depuis 20 ans.

«Nous sommes désormais inséparables. Ensemble, nous avons cultivé la valeur du travail, celle de la patience; nous avons poursuivi notre rêve, celui du dépassement dans la réalisation de notre but commun, le partage de notre amour de la musique», a déclaré Yannick Nézet-Séguin par communiqué.

Le chef d’orchestre dirigera son 600e concert à la barre de l'Orchestre Métropolitain à la fin de la saison 2019-2020.

La direction de l’Orchestre Métropolitain s’est réjouie de cette entente.

«Un engagement sans limite de temps avec le chef d'orchestre que tout le monde rêve d'avoir et qui, par surcroît, est un Montréalais amoureux de sa ville, et avec qui nos musiciens vivent une relation humaine extraordinaire, saine et musicalement enrichissante, cela a une valeur inestimable», a mentionné le PDG de l’institution, Jean R. Dupré.