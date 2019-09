Un registre des délinquants sexuels créerait un «faux climat de confiance», estime un expert

Un registre québécois public des délinquants sexuels pourrait «créer un faux climat de confiance» et engendrer «des répercussions négatives», selon Jean-Claude Bernheim, ancien président de l’Office des droits des détenus et expert en criminologie.

«La présence d’un registre n’a pas d’effets vraiment préventifs. Au contraire, on peut penser que ça peut avoir des répercussions négatives, dans le sens que les gens qui vont avoir confiance dans ce registre vont se dire "bien, on a identifié les lieux où pourraient résider des personnes déjà condamnées"», a d'abord souligné le spécialiste en entrevue à QUB radio lors de l’émission Franchement dit, lundi.

«Mais le problème qui se pose, c’est que l’on sait qu’une grande quantité des agressions sexuelles sur des enfants, en particulier, se commettent dans le milieu familial ou de la part de gens qui sont proches des enfants et non pas de la part d’inconnus. Alors, on va créer un faux climat de confiance», a poursuivi M. Bernheim.

L’animateur Jonathan Trudeau l’a relancé en lui indiquant qu’un tel registre pourrait aussi ajouter «une couche de sécurité supplémentaire».

«Les parents devraient toujours avoir une approche de prévention», surtout que «la prévention des agressions passe en partie par l’éducation auprès des enfants», a répliqué Jean-Claude Bernheim, qui estime qu'un registre public ne changerait rien à ces principes.

