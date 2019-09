Une alternative à la ligne orange ?

Une nouvelle ligne d’autobus, censée désengorger la ligne orange à Montréal, est en fonction depuis trois semaines. Nous avons testé ce nouveau service à l’heure de pointe et résultat : l’autobus a été plus rapide que le métro, qui, de plus, était bondé.

La 445 Express relie le quartier Rosemont-La Petite-Patrie et le centre-ville de Montréal, depuis son inauguration le 26 août dernier. L’implantation de cette ligne d’autobus fait partie d’une série de mesures, annoncées par l’administration Plante, qui visent à améliorer le service sur la ligne orange entre les stations Beaubien et Berri-UQAM, un secteur plein à craquer aux heures de pointe.

Service apprécié

À bord de la 445, j’ai sondé une dizaine d’utilisateurs, et la plupart m’ont dit apprécier le nouveau service.

La Société de transport de Montréal (STM) recense environ 1000 déplacements par jour à bord de la 445 depuis sa mise en service et elle espère qu’à terme, 3000 personnes emprunteront quotidiennement la ligne, soit l’équivalent de trois rames de métro. « Il peut prendre jusqu’à deux mois avant qu’une ligne n’atteigne sa pleine maturité », précise une porte-parole de la STM par courriel.

Bien que le service fasse des heureux depuis sa mise en service, il faut tout de même trouver d’autres alternatives de transport en commun à plus grande capacité, nuance l’expert en transport Nicolas Saunier. « Je pense vraiment que c’est une mesure temporaire, pour pallier [en attendant] ce qui pourrait venir par la suite », conclut-il.

TRAJET 1

445 Express Papineau

8 h Quand j’entre dans la 445, étonnement, tous les sièges sont pris.

8 h 08 Sur Papineau, l’autobus file sur la voie réservée alors que de nombreuses voitures sont prises dans le trafic à côté de nous.

8 h 14 Quelques automobilistes utilisent illégalement la voie réservée et ralentissent l’autobus...

8 h 25 Arrivée au coin des rues René-Lévesque et Berri. Je marche un coin de rue vers Sainte-Catherine pour me rendre à nos bureaux.

Temps total : 25 minutes

TRAJET 2

18 Beaubien + métro de la station Beaubien à Berri-UQAM

8 h J’attends six minutes l’autobus 18 Beaubien qui arrive bondé.

8 h 12 À l’intersection Beaubien et Christophe-Colomb, l’autobus bondé effectue un long détour pour se rendre au métro à cause des travaux sur la plaza Saint-Hubert.

8 h 22 Arrivée au métro Beaubien. Même si des trains passent aux deux minutes, les gens sont entassés et certains restent sur le quai.

8 h 33 Arrivée au métro Berri-UQAM.

8 h 35 Arrivée au bureau au coin des rues Berri et Sainte-Catherine.

Temps total : 35 minutes

«Aidez-moi!»

