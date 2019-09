Une première répétition pour le Canadien

Avec notamment Carey Price, Shea Weber, Max Domi et Jonathan Drouin en uniforme, le Canadien de Montréal disputera son premier match du calendrier préparatoire en accueillant les Devils du New Jersey au Centre Bell, lundi soir.

Le Tricolore, qui jouera quatre fois en six soirs cette semaine, misera également sur quelques jeunes, dont les attaquants Nick Suzuki et Jake Evans, ainsi que le défenseur Cale Fleury. Le Québécois Charles Hudon fait partie aussi de la formation de l’entraîneur-chef Claude Julien, tout comme Artturi Lehkonen, qui a évolué aux côtés de Drouin et de Domi au cours des derniers jours. Cayden Primeau sera l’autre gardien en poste.

Dans le camp adverse, Nico Hischier, Kyle Palmieri et Will Butcher représentent les noms les plus connus qui seront présents à Montréal. Les Devils doivent accueillir les Bruins de Boston en même temps à Newark, où Jack Hughes et P.K. Subban seront en action.

Après son duel, le Canadien se rendra à Bathurst, au Nouveau-Brunswick, pour y affronter les Panthers de la Floride, mercredi.