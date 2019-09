Une victoire en lever de rideau pour le CH

Jake Evans a brisé l’égalité avec moins de trois minutes à faire en troisième période et le Canadien de Montréal a remporté son premier match préparatoire de la campagne 2019-2020 en venant à bout des Devils du New Jersey 4 à 2, lundi soir, au Centre Bell.

Le héros du jour a intercepté une passe en zone neutre et s’est retrouvé seul devant le gardien Evan Cormier, qu’il a déjoué d'un tir frappé du côté de la mitaine. Quelques instants plus tard, Nick Cousins scellait l’issue de la rencontre dans un filet laissé à l’abandon.

Les visiteurs avaient créé l’égalité lors des premiers instants du dernier engagement grâce à un bond capricieux de la rondelle sur la bande. Pensant que le précieux objet se dirigeait derrière son filet, Cayden Primeau a abandonné sa cage, ce qui a permis à Michael McLeod d’inscrire un but d’une facilité déconcertante.

C’est Artturi Lehkonen qui avait ouvert la marque pour le CH en première période. Bien positionné à la gauche du gardien Mackenzie Blackwood, l’attaquant finlandais a habilement redirigé un tir provenant de la ligne bleue de Shea Weber.

Quelques instants plus tard, Nate Thompson a profité d’un généreux retour de lancer pour doubler l’avance des favoris de la foule. Nick Cousins et Cale Fleury ont obtenu les mentions d’aide sur cette réussite.

Devant le filet du Tricolore, Carey Price et Primeau se sont partagé le boulot. Le numéro 31 a stoppé huit des neuf tirs dirigés contre lui. Il a été déjoué par Will Butcher lors du premier tiers. De son côté, le gardien de première année a repoussé 10 des 11 rondelles envoyées dans sa direction. Primeau a même entendu la foule du Centre Bell scander son nom pour la première fois, lui qui a réalisé un petit miracle face à un tir de Blake Coleman.

L’entraîneur-chef du Canadien, Claude Julien, a voulu tester Nick Suzuki, faisant de lui l’attaquant le plus utilisé avec 16 min 45 s de temps de jeu. L’athlète de 20 ans n’a obtenu aucun point, deux tirs au but, bloqué un lancer et écopé d’une pénalité mineure.

Le Bleu-Blanc-Rouge poursuivra son calendrier préparatoire face aux Panthers de la Floride, mercredi soir, au Centre régional K.C. Irving de Bathurst, au Nouveau-Brunswick.