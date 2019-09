BEAUDOIN, Louis



À l'Hôpital Notre-Dame, le samedi 14 septembre, à l'âge de 83 ans, est décédée M. Louis Beaudoin.Il laisse dans le deuil son épouse bien-aimée Mme Denise Ouellette, ses enfants Sylvie (Christian) et Yves (Nathalie), ses petits-enfants Audrey (Guillaume), Martine (Jean-Philippe), Kathrine (Nico) et Chloé, ses arrière-petits-enfants Logan et Xavier ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe :le jeudi 19 septembre de 14h à 17h et de 19h à 21h, et le vendredi 20 septembre dès 9h suivi d'une cérémonie commémorative à 10h. L'inhumation suivra au Cimetière St-Pierre de Joliette.