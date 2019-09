SYLVESTRE, Jean-Pierre



De Ste-Martine, le 14 septembre 2019, à l'âge de 79 ans, est décédé M. Jean-Pierre Sylvestre, époux de Mme Monique Vinet.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille Sonia (Denis), son fils Yanic (Julie), ses petits-enfants qu'il a tant aimés; Emmanuelle "Doudoune", Timothé "Couette de chignon", Alexi et Loïc "les Blonds", ses frères et soeurs Michel, Francine, Raoul et Huguette, ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, Chloé et Christina, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera, au complexe funéraire :96, BOUL. ST-JEAN-BAPTISTECHÂTEAUGUAY, 450 699-9919www.alexandrenicole.comle vendredi 20 septembre de 14h à 17h et de 19h à 21h, ainsi que le samedi 21 septembre de 9h30 à 11h. Une cérémonie commémorative aura lieu le samedi 21 septembre à 11h en la chapelle du complexe.En sa mémoire, un don à la Société Alzheimer Suroît serait apprécié.