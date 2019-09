BLAIR, Louise



Le 14 septembre 2019, à l'âge de 82 ans, est décédée Mme Louise Blair, épouse de M. Pierre Bacon.Outre son époux, elle laisse dans le deuil sa fille Hélène, son fils Pierre (Céline), sa petite-fille Annie-Pier, les enfants de son conjoint Ginette, Sylvie (André) et Louis (Josée) ainsi que leurs enfants, sa soeur Lorraine (Marcel), ses frères Richard (Carole) et Jacques, ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances au :McMASTERVILLE, QC, J3G 0K5Tél. 450 467-4780 www.salondemers.comle samedi 21 septembre 2019 de 14h à 17h.La famille tient à remercier le personnel de l'hôpital Pierre-Boucher.