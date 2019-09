Brandon Carlo signe pour deux ans avec les Bruins

Les Bruins de Boston ont accordé un contrat de deux ans au défenseur Brandon Carlo, qui était joueur autonome avec compensation, mardi, en début de journée.

Le joueur de 22 ans, qui compte trois ans d'expérience dans la Ligue nationale, touchera 2,85 millions $ par campagne.

Athlète de 6 pi et 5 po et de plus de 200 lb, Carlo a accumulé 10 points en 72 parties avec les Bruins la saison dernière.

Le joueur originaire du Colorado a été choisi au deuxième tour par les Bruins lors du repêchage de 2015 et il s'est vite établi comme un régulier au sein de la défense bostonienne.

Carlo est le deuxième défenseur autonome avec compensation à s'entendre avec les Bruins cette semaine, après Charlie McAvoy il y a deux jours.