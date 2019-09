Des entreprises d’ici craignent l’«expropriation déguisée»

Des entreprises bien établies du Québec inc., comme le Groupe Robert ou Canam, ont l’impression de se faire « exproprier en cachette » par la Ville de Boucherville qui vient gruger leur terrain au profit de compagnies de haute technologie.

« Ça sent l’expropriation déguisée. On nous enlève la valeur de notre bâtisse », déplore Michel Gaudreau, président des Propriétés Miricorp Inc., porte-parole de la vingtaine d’entreprises en colère qui viennent d’envoyer une mise en demeure au maire.