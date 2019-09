Il existe désormais un restaurant qui sert des fromages sur «tapis roulant»

Vous connaissez sans doute les restaurants de sushis japonais où les petites bouchées défilent devant les clients sur un tapis roulant. Eh bien, il existe maintenant une version pour fromages de ce concept!

Le resto Pick and Cheese a ouvert ses portes ce mois-ci dans la ville de Londres, en Angleterre, et il se décrit comme le premier «cheese conveyor-belt restaurant» au monde.

Le principe est simple: vous vous assoyez au bar, vous regardez défiler les assiettes de fromage devant vous et vous attrapez ce que vous avez envie de manger au fur et à mesure. C’est comme un buffet roulant infini!

En tout, le Pick and Cheese propose un choix de 25 fromages, qui proviennent tous du Royaume-Uni. Un code de couleurs des assiettes permet de connaître le prix de ce que l’on choisit.

En plus de ces 25 options «roulantes», le resto propose quelques plats à commander «normalement» (grilled cheese, haloumi, dessert au bleu...) et une belle liste de boissons, dans laquelle on trouve principalement des vins de petits producteurs de différents pays.

Si ça vous intéresse pour votre prochain voyage à Londres, notez que le bar à fromages Pick and Cheese se trouve dans le marché Seven Dials Market, dans le West End.