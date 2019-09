Je sors, je reste

Coup de cœur :

Album

Chronologic

Photo courtoisie

Le nouvel album du groupe français Caravan Palace, intitulé Chronologic, est désormais disponible. La formation propose un son tout aussi riche que bien dansant, et où les rythmes de jazz se jumèlent parfaitement aux sonorités plus électro. Représentant leur quatrième proposition depuis leur premier album éponyme en 2008, Caravan Palace réussit avec ce nouvel opus à convaincre encore une fois qu’ils ont le swing dans le sang.

Disponible depuis le 30 août

Je sors :

Événement

Feux follets

Photo courtoisie

Présenté jusqu’au 31 octobre au parc Jean-Drapeau, l’événement Feux follets cherche à mettre en valeur la culture chinoise via de nombreuses structures illuminées et des prouesses technologiques en tout genre. Parmi elles, on peut retrouver des animation holographiques 3D sur un écran d’eau et des spectacles de drones aériens. L’événement en est à sa première édition cette année.

Ce soir de 17h à 22h au parc Jean-Drapeau

Exposition

Peintures barbares

Photo courtoisie

À l'occasion du 20e anniversaire de la disparition de Jean McEwen (1923-1999), l’exposition Peintures barbares : Hommage à Jean McEwen cherche à souligner l’oeuvre de ce peintre canadien d’exception à travers une série de tableaux que le Musée des beaux-arts de Montréal a été en mesure de rassembler au cours des 20 dernières années.

Aujourd’hui de 10h à 17h au Musée des beaux-arts de Montréal, 1380 rue Sherbrooke Ouest

Événement

Le Bal des lumières

Photo courtoisie

Représentant l’un des événements de collecte de fonds en santé mentale les plus importants du Québec, le Bal des lumières, qui en sera cette année à sa troisième édition, invite le public à une soirée qui cherchera à démystifier les enjeux reliés à la santé mentale et à travers laquelle plusieurs personnalités de marque seront au rendez-vous, dont Valérie Plante, François Legault, Maripier Morin et plusieurs autres. La pianiste Alexandra Stréliski présentera également une performance au courant de la soirée.

Ce soir à partir de 18h au Centre Bell, 1909 avenue des Canadiens-de-Montréal

Concert

Francis Battah : œuvres pour piano

Photo courtoisie

Présenté à la Chapelle historique du Bon-Pasteur, le concert de ce soir mettra en valeur les compositions du jeune pianiste Francis Battah, lauréat de deux prix au Concours international de composition Antonín Dvořák. Les pianistes Antoine-Rivard Landry, Philippe Prud’homme et Serhiy Salov interpréteront pour l’occasion plusieurs de ses compositions.

Ce soir à 19h30 à la Chapelle historique du Bon-Pasteur, 100 Sherbrooke Est

Cinéma

La Grand-Messe

Photo courtoisie

Réalisé par Méryl Fortunat-Rossi et Valéry Rosier, le documentaire «La Grand-Messe» suit les passionnés du Tour de France à travers leurs célébrations estivales de ce qui constitue la plus grande course cycliste du monde. Le documentaire a reçu le Prix du public au Brussels Film Festival.

Ce soir à 19h30 au Cinéma Beaubien, 2396 rue Beaubien Est

Je reste :

Livre

Mieux conserver ses aliments pour moins gaspiller

Photo courtoisie

L’auteure et chimiste Anne-Marie Desbiens cherche à répondre à travers ce livre aux nombreuses questions, bien communes mais souvent laissées sans réponse, relatives à la conservation des aliments dont celles concernant la fermentation, le séchage, la mise en conserve, la mise sous vide et bien d’autres.

Disponible depuis le 16 septembre

Télé

Animaux en spectacle

Photo courtoisie

Produite par la BBC, la série en deux épisodes intitulée «Animaux en spectacle» présente les nombreux mouvements de danse que les animaux ont à effectuer pour survivre à leur quotidien. Dans l’épisode de ce soir, ce sont les mouvements amoureux, cherchant à conquérir un nouveau partenaire, qui sont explorés.

Ce soir à 19h sur ICI Explora

Livre

Zéro douze

Photo courtoisie

Écrit et illustré par la danseuse et chorégraphe de renommée internationale Marie Chouinard, le livre intitulé «Zéro douze» revient sur les premières années de l’auteure, rassemblant plusieurs souvenirs, à travers des poèmes courts et lumineux.

Disponible depuis le 11 septembre