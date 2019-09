Jeune de 16 ans introuvable à Gatineau

GATINEAU – Un adolescent de 16 ans est disparu à Gatineau depuis le 9 septembre dernier et la police demande l’aide du public pour le retrouver.

Steven Saindon a été aperçu pour la dernière fois en partant de sa résidence dans le secteur de Prévost.

«Ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité», a mentionné la Sûreté du Québec (SQ) par communiqué, mardi matin.

Steven Saindon mesure 1,63 m (5 pi 2 po) et pèse 56 kg (100 lb). Il a les cheveux et les yeux bruns, ainsi qu’une cicatrice sur la joue droite et la jambe gauche.

Toute personne qui a des informations concernant ce jeune peut composer le 911 ou la Centrale de l’information criminelle de la SQ de manière anonyme au 1-800-659- 4264.