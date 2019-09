Le Parti conservateur promet des subventions augmentées pour les études postsecondaires

WINNIPEG – Le chef conservateur Andrew Scheer promet de bonifier la contribution du fédéral au Régime enregistré d’épargnes études (REEE) s’il est porté au pouvoir le 21 octobre.

«En augmentant les REEE, un nouveau gouvernement conservateur mettra plus d’argent dans les poches des parents qui travaillent fort pour aider leurs enfants à améliorer leur quotidien», a déclaré M. Scheer au cours d’un arrêt de campagne à Winnipeg, au Manitoba, mardi.

Les conservateurs s’engagent à faire passer de 20% à 30% la contribution d’Ottawa pour chaque dollar investi dans un REEE.

On calcule que la subvention annuelle maximale atteindra 750 $ plutôt que 500$.

«Les REEE sont le moyen le plus efficace pour les parents d’épargner pour les études de leurs enfants, et de plus en plus de familles utilisent cet outil tous les an», a fait valoir le chef conservateur.

M. Scheer promet aussi d’augmenter la subvention maximale à vie de 7 500 $ à 12 000 $.

Selon une analyse chiffrée faite par le directeur parlementaire du budget, la mesure proposée par les conservateurs coûterait 145 millions $ en 2021-2022 et 612 millions $ en 2022-2023. Les dépenses associées à cette politique atteindraient 763 millions $ en 2028-2029.