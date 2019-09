Les lauréats de la Fondation SPACQ

La mission de la Fondation est de promouvoir, défendre et valoriser le droit d’auteur et soutenir la formation des créateurs. La quatorzième remise de prix annuelle de la Fondation, qui a eu lieu au siège social de la Banque Nationale, à Montréal, a rendu hommage aux auteurs, compositeurs et interprètes québécois.

Diane Juster est en compagnie de Pascale Bourbeau, Louis Vachon, président et chef de la direction de la Banque Nationale, Luc Gilbert, lauréat du prix André-Gagnon, Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor, et Paul Baillargeon, compositeur québécois.

Lucien Francœur, qui a reçu le prix Eddy-Marny, est en compagnie de Dan Bigras, lauréat du prix Diane-Juster.

L’animatrice de la soirée, Louise Forestier, est en compagnie de Marc-Antoine Beaudoin, lauréat du prix Éval-Manigat.

Le prix Gilles-Vigneault (Carrière en marche) a été remis à Kevin Parent qu’on aperçoit en compagnie de Marjo, lauréate du prix Lucille-Dumont pour l’ensemble de sa carrière.

Le prix Édith-Butler, Francophonie canadienne, a été décerné au groupe Le Vent du Nord, qu’on aperçoit sur la photo.

Le prix François-Cousineau (Musique de chansons) a été remis à Simon Leclerc, chef associé de la série OSM Pop, qu’on aperçoit entouré de Martin Tremblay, COGECO, et François Cousineau.

Monique Giroux est en compagnie de Guy Fournier.

La lauréate du prix Richard-Grégoire, la pianiste Alexandra Stréliski, est entourée de Pierre Gagnon, Hydro-Québec, et de Denise Robert.

La chanteuse québécoise Marie Denise Pelletier est en compagnie de Sofia de Medeiros et son époux, Corneille, lauréat du prix Luc-Plamondon (Parolier).