Mandy Moore fait son retour en musique et sort sa première chanson en dix ans

Retour aux sources pour Mandy Moore! Après une décennie à travailler devant les caméras, la vedette américaine effectue son retour en musique avec une première chanson.



Mardi, l’artiste de 35 ans a surpris ses admirateurs en lançant sa première chanson en dix ans, intitulée When I Wasn’t Watching, ainsi que le clip qui l'accompagne.



Sur son compte Instagram, Mandy Moore a expliqué le bonheur qu'elle ressentait de faire son retour en musique, tout en dévoilant que d'autres pièces suivront.





«Ça fait 10 ans que je n’avais pas sorti de musique, et de pouvoir retourner de manière confiante dans ce monde avec certains de mes artistes et humains favoris à mes côtés est une toute autre chose. Je suis excitée de vous partager cette première pièce tirée de mon prochain album. Ça a été une route sinueuse pour se rendre là, mais ça aura tellement valu la peine. Plus à venir!», a-t-elle inscrit en légende.



À deux reprises au cours de l’été, la chanteuse et actrice avait capté l’attention de ses admirateurs, alors qu’elle a publié, toujours sur son compte Instagram, quelques images d’elle dans un studio d’enregistrement, laissant sous-entendre que de la nouvelle musique serait éventuellement disponible.



Elle a mis fin à leur attente hier, par le biais d’Instagram, en révélant qu’ils auraient de la nouvelle musique à se mettre sous la dent mardi.





Dans les dernières années, Mandy Moore avait mis sa carrière musicale sur pause. On la voyait surtout au cinéma et à la télévision, notamment dans la série à succès This Is Us, où elle campe le rôle de Rebecca Pearson depuis 2016.



Elle compte six albums à son actif, dont le premier, So Real, remonte à 1999. Depuis, elle a vendu près de 10 millions d’albums à travers le monde.