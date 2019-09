Marie Dooley Maison ouvre à Québec

Connue à Québec comme créatrice de mode, Marie Dooley œuvre désormais dans les produits textiles pour la maison.

Marie Dooley a ouvert mardi une boutique destinée à sa gamme de produits textiles pour la maison, Marie Dooley Maison. Situé au 1240, Charest Ouest, à Québec, le nouvel espace permet à la femme d’affaires de se rapprocher de sa clientèle, tout en y exposant l’ensemble de ses collections. Elle y voit ainsi un complément « humain » à la vente de ses produits en ligne.

Voir avant l’achat

« La boutique et salle de montre Marie Dooley Maison est destinée au grand public, aux décorateurs et aux designers qui prennent plaisir à voir les produits, à toucher aux tissus et à s’inspirer des agencements présentés sur place avant d’effectuer un achat », souligne Marie Dooley.

Après une carrière de plus 25 ans dans le milieu de la mode québécoise, la femme d’affaires a décidé de réorienter ses activités.

En quittant la mode féminine, elle a décidé d’abord discrètement de mettre son talent au service de la décoration de la maison. Sa ligne de coussins est même fabriquée par son équipe à Québec. Elle propose aussi des housses de couette, des courtepointes, des jetés et même des rideaux de douche. Marie Dooley Maison vend à des magasins indépendants un peu partout au Canada.

Du changement

L’ancienne designer cible sa clientèle à la recherche de changement en proposant un environnement énergisant, confortable ou paisible à la maison.

Son aventure dans le domaine de la mode avait pris fin en 2015 après une présence de 22 ans sur le boulevard René-Lévesque.

En fermant ses boutiques à l’époque, elle affirmait que les vêtements faits en Chine avaient porté un dur coup à l’industrie.