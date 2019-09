Ozzy Osbourne a retrouvé la motivation grâce à Post Malone

Ozzy Osbourne est prêt à revenir sur le devant de la scène. Le rockeur a révélé qu'il avait récemment fini son nouvel album en quatre semaines à peine pendant la rééducation après avoir été opéré du dos suite à une chute chez lui.

«On a tout bouclé en quatre semaines. J'ai dit à Sharon (son épouse) que je n'avais pas l'impression d'avoir fait un album parce qu'on ne s'était pas criés dessus », a-t-il expliqué au journal The Sun.

La légende du hard rock avoue par ailleurs que son retour a été principalement motivé par sa collaboration avec Post Malone sur le morceau Take What You Want, le premier titre d'Ozzy Osbourne a être entré dans le Top 10 aux Etats-Unis depuis 30 ans.

«Si je n'avais pas fait cet album, je serais toujours en rééducation en train de me dire "Je vais rester allongé ici pour toujours". La musique m'a tellement manqué. Avant d'avoir fini cet album, je me disais que j'allais mourir. Mais ça m'a forcé à me lever le c*l. C'est mon meilleur album», a ajouté la star.

Le rockeur a passé le début de l'année 2019 à lutter contre une pneumonie, avant de devoir se faire opérer, ce qui l'a forcé à annuler sa tournée No More Tours 2.

Ozzy Osbourne a récemment annonce qu'il reprendrait la route à partir de début 2020.