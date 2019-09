Patrik Laine veut jouer sur le premier trio

L’attaquant des Jets de Winnipeg Patrik Laine, actuellement joueur autonome avec compensation, voudrait jouer au sein d'un premier trio ou avec un meilleur joueur de centre, selon des propos rapportés par le journaliste finlandais Pekka Jalonen.

L’identité des futurs compagnons de trio de Laine a d'ailleurs été abordée durant ses négociations avec l’organisation. Le patineur de 21 ans a terminé son contrat d’entrée en 2018-2019.

Dans une entrevue accordée au quotidien finlandais «Iltalehti», Laine a mentionné qu’il espère évoluer au sein d’une première ligne d’attaque. La saison passée, il a surtout joué au sein du deuxième trio et a conclu la campagne avec 30 buts et 20 mentions d’aide pour 50 points en 82 parties.

«Lorsque vous êtes impliqué dans des pourparlers contractuels, l’un des aspects que vous touchez est le nom de ceux avec qui vous jouez, a affirmé Laine, dont les propos ont été traduits du finnois par la chaîne radiophonique TSN Radio 120. Avec ma valeur, je crois que j’obtiendrais une occasion de jouer aux côtés des meilleurs. Tous ceux qui connaissent le hockey savent cela. Il y a les gros trios et il y a le nôtre. Mais bon, je jouerai avec les gars qui seront déterminés par le club.»

Frustration?

Selon le journaliste, Laine estime qu'il jouerait avec de meilleurs joueurs chez n'importe quelle autre équipe de la Ligue nationale (LNH) et qu'il est présentement frustré de sa situation.

Jalonen ajoute que si Laine reste à Winnipeg, il espère patiner aux côtés de Mark Scheifele. Et si son souhait ne peut se réaliser, il aimerait jouer avec un joueur de centre plus talentueux que Bryan Little, Andrew Copp ou Adam Lowry, avec qui il évolue depuis le début de sa carrière dans la LNH.

Incapable d'en venir à une entente avec les Jets, le jeune attaquant s’entraîne présentement avec le HC Berne, en Suisse.