Retour du football à 12 pour les plus jeunes

Le football scolaire à 12 pour certaines équipes des niveaux atome et benjamin est de retour dans la région de Québec.

Photo Simon Clark Dominic Picard

Responsable SSF

L’an dernier, les joueurs de 1er et 2e secondaire évoluaient dans du football à huit. Cette année, le nombre de joueurs a été haussé à neuf en accord avec les règles de Football Canada.

Cinq équipes des régions de Québec, Chaudière-Appalaches et de la Mauricie renoueront toutefois avec du football à 12.

Ces formations sont le Blizzard du Séminaire Saint-François (SSF), les Centaures de la Courvilloise, les Corsaires de Pointe-Lévy, les Dragons de la polyvalente Saint-Georges et le Vert et Or du Séminaire Saint-Joseph.

Le RSEQ a accepté de présenter deux offres de service pour les jeunes de 1er et 2e secondaire. Du football à neuf et du football à 12.

Raisons

La sécurité et la baisse des inscriptions avaient incité certains programmes à réduire le nombre de joueurs par équipe.

Dominic Picard est très heureux de ce dénouement. « Les jeunes qui évolueront dans du football à 12 seront déjà prêts quand ils arriveront dans la catégorie cadet, a souligné le responsable du programme de football à SSF. Leur développement technique et stratégique sera favorisé. Les jeunes qui arrivent du football à neuf quand ils atteignent le cadet, ils sont carrément perdus. Ils n’ont pas de repères. En jouant à 12, on conserve l’intégrité de notre sport. »

Picard voit un autre avantage. « Les jeunes pourront s’identifier aux joueurs du Rouge et Or de l’Université Laval et des Alouettes de Montréal qui jouent du football à 12, a souligné l’ancien centre étoile. En ce qui concerne la sécurité, le football n’a jamais été aussi sécuritaire. Il y a une limite de poids pour les joueurs de 2e secondaire. »

Complémentaire

L’ancien du Rouge et Or, des Argonauts de Toronto, des Blue Bombers de Winnipeg et des Roughriders de la Saskatchewan estime qu’il y a de la place pour les deux circuits.

« Ce sont deux produits différents, a-t-il indiqué. Le football à neuf comporte des avantages pour les plus petits programmes. Au SSF, on offrira aussi du football à neuf pour les jeunes de 1er secondaire qui sont inscrits au programme multisports. Ils évolueront dans le circuit du RSEQ au lieu de faire de l’intra. »

Un premier jamboree s’est déroulé, dimanche dernier, au SSF, et un second aura lieu en fin de semaine à Lévis.

Les activités du circuit débuteront par la suite avec un calendrier comme pour les plus vieux.