Véronique Cloutier dévoile des photos des coulisses des Gémeaux

Même deux jours après sa diffusion, le Gala des prix Gémeaux est encore sur toutes les lèvres.



Alors qu’on parle évidemment de ce qui s’est passé dans les deux heures qu’a duré le gala, le public n’a généralement pas accès à ce qui se passe dans les coulisses.



Heureusement, Véronique Cloutier, qui a piloté le gala, a publié aujourd’hui, sur son compte Instagram, un carrousel photo composé de quelques images croquées sur le vif derrière le rideau dimanche soir. Cet accès unique dans les coulisses permet de sentir toute l’effervescence autour la soirée, tant en amont que pendant la cérémonie de remise de prix.

«Merci Alexandre Champagne d’être venu, à la toute dernière minute, prendre quelques photos en coulisses du #GalaGemeaux pour nos souvenirs. Et merci encore plus d’avoir versé ton cachet à la Fondation Véro et Louis», a écrit l’animatrice.



Et oui, les magnifiques clichés en noir et blanc ont été pris par nul autre qu’Alexandre Champagne.



D’ailleurs, dans les commentaires de la publication, le photographe ne tarissait pas d’éloges à l’égard de Véro.



«Ah merci! De mon côté je peux te dire que t'es vraiment une belle personne à voir aller. C'est pas pour rien que t'es encore là, aussi présente avec tout le monde que tu croises et généreuse de ton énergie. Merci pour l'opportunité», a-t-il souligné.



L’animatrice de1ères Fois a également partagé une charmante photo aux côtés de son mari, Louis Morissette, sur la scène du Théâtre Saint-Denis.



La belle blonde a donc plusieurs beaux souvenirs en banque pour la faire patienter jusqu'à l'animation du gala pour une seconde fois l'année prochaine.