TEASDALE LAROSE, Rollande



À Saint-Sauveur, le 3 septembre 2019, à l'âge de 93 ans, est décédée Mme Rollande Larose, épouse en premières noces de feu François Plouffe et en secondes noces de feu Gaston Teasdale.Elle laisse dans le deuil son fils Pierre, sa grande amie Sylvie Mayrand ainsi que d'autres parents et amis.Pierre recevra vos condoléances le lundi 23 septembre de 14h à 17h et de 19h à 21h au salon de la :Une liturgie de la Parole sera célébrée en sa mémoire ce même lundi 23 septembre, à 20h au salon.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation médicale des Laurentides. Des enveloppes seront disponibles au salon.