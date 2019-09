MAMBRO, Antonio



À Montréal, le samedi 14 septembre 2019, à l'âge de 89 ans, est décédé Monsieur Antonio Mambro, époux pendant 60 ans de feu Madame Domenica Monaco.Il laisse dans le deuil ses enfants Maria Louisa et Italo (Esperanza), ses belles-soeurs Palmina et Civita, son beau-frère Vitantonio, ses neveux et nièces, autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexele vendredi 20 septembre de 14h à 17h et 19h à 22h.Les funérailles seront célébrées en l'église Notre-Dame de la Consolata (1700, Jean-Talon Est, Montréal, Qc) le samedi 21 septembre à 10h. L'inhumation suivra au Mausolée St-Martin (2159, boul. St-Martin Est, Laval, Qc).