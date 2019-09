SÉNÉCAL, Claude



À Mirabel, le 12 septembre 2019, est décédé à l'âge de 72 ans, M. Claude Sénécal, époux de feu Ginette Filion.Il laisse dans le deuil ses enfants Anick et Julien, ses trois petits-enfants Jérémi, Maude et Sarah, son frère François (Nicole Lafleur), sa soeur Andrée (feu Pierre Schmidt), ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.Il fut prédécédé par ses frères Jean, Charles, Yves et Gilles ainsi que par ses soeurs Madeleine, Thérèse, Renée, Hélène et Monique.La famille vous accueillera le dimanche 22 septembre 2019 à compter de midi auwww.salonrolandmenard.comUne cérémonie funéraire suivra à 14h au salon.