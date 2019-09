CLOUTIER, Reine-Aimée



À Laval, le 7 septembre 2019, à l'âge de 90 ans, est décédée Mme Reine-Aimée Cloutier, fille de feu Euclide Cloutier et de feu Virginie Raymond.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Louis-Raymond (Carole), Maxime (Lina) et Édith Gratton (Bruno), ses 8 petits-enfants ainsi que son arrière-petit-fils, le père de ses enfants Jean-Paul Gratton, ses cousins, cousines, neveux et nièces et autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 28 septembre dès 10h en l'église Sainte-Thérèse d'Avila, suivi des funérailles à 11h. Sous la direction de:Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à l'ADSMQ (Association des devenus sourds et malentendants du Québec).