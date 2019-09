DASSYLVA, François



À Laval, le 16 septembre 2019, est décédé M. François Dassylva, époux de feu Mme Gilberte Villeneuve.Il laisse dans le deuil ses enfants Yvon (Micheline), Léo (Manon), Gilles (Marie-Gabrielle), Ginette et Alain, ses petits-enfants : Julie (Gilbert), Jean-François, Sophie (Alain), Annie (Dany), Dominic (Stéphanie), David (Eliya) et Simon (Joanie), ses arrière-petits-enfants Keven, Brandon, Alexis, Charlie-Rose et Eli, sa soeur Réjeanne (Marcelin), ainsi que de nombreux parents et amis.