BLONDIN, Suzanne



Le 15 septembre 2019, à l'âge de 84 ans, est décédée Mme Suzanne Blondin, de Châteauguay.Elle laisse dans le deuil ses frères et soeurs: Marie-Paule (Jean-Claude McDonald), Rollande, Armande (feu Gérald Léonard), Réjean (feu Gisèle Labelle) et André (feu Rollande Labrie), ses neveux et nièces: feu Daniel, Patrick, Marie-Claude et Éric, ainsi qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire:96, BOUL. ST-JEAN-BAPTISTECHÂTEAUGUAY, 450 699-9919www.alexandrenicole.comle vendredi 20 septembre à compter de 13h, suivi d'une célébration d'adieu à 14h, en la chapelle du complexe.Au lieu de fleurs, des dons à la fondation de votre choix seraient appréciés.