DESBIENS, Serge

Le 10 septembre 2019, tout en douceur, s'est éteint Serge Desbiens, fils de feu Léo Desbiens et feu Oliva Chouinard.Il rayonnera toujours pour son épouse Monic Lefort, sa fille Sophie, son gendre Benoit et ses petits-enfants adorés Nicolas et Gabrielle. Il laisse également sa soeur Claudette (Denis), ses frères Yves (Micheline) et Gilbert, ainsi que ses fidèles amis.Selon ses dernières volontés, il n'y aura aucune cérémonie funéraire. La mise en niche des cendres se fera dans la plus stricte intimité au columbarium du cimetière Notre-Dame-des-Neiges.La famille désire exprimer sa profonde reconnaissance envers l'infirmière Annie et le docteur Romano pour les nombreuses visites à domicile ainsi que tout le personnel de l'unité des soins palliatifs du centre d'hébergement Champlain, tout spécialement le docteur Marchand, pour les bons soins prodigués, l'empathie et la grande humanité.