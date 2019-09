DAME, André, o.p.



Au Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM), à Montréal, le 10 septembre 2019, est décédé le Père André Dame, dominicain. Il était âgé de 87 ans. Originaire de Verdun (Montréal), il était le fils de feu Joseph Dame et de feu Yvonne Rousseau.Entré chez les Dominicains en 1954, il fait sa profession religieuse le 4 août 1955 et est ordonné prêtre le 23 avril 1960. Au terme de ses études, il est d'abord vicaire à la paroisse Saint-Dominique de Québec, et ce, de 1962 à 1971. Puis, entre 1971 et 1976, il est le coordonnateur de la pastorale à la Maison de retraite Saint-Vincent-Ferrier, à Saint-Hyacinthe. Après des études spécialisées en counseling pastoral à l'Université Saint-Paul (Ottawa), il devient, à partir de 1979, conseiller matrimonial à Montréal. En 1982, il assume la direction du Centre de Consultation et de croissance pour se charger, à partir de 1991, du parcours thérapeutique connu sous le nom de l'Analyse Transactionnelle Enrichie. Il se retire en 2010.Il laisse dans le deuil, en plus de sa famille religieuse, des neveux et des nièces ainsi que des cousins, cousines et des amis.Il sera exposé le dimanche 22 septembre, de 15h30 à 20h30, au :2715 CH. DE LA CÔTE-SAINTE-CATHERINEMONTRÉALIl y aura une célébration de la Parole, dimanche, le 22 septembre, à 19h30, à la salle commune du couvent. Ses funérailles seront célébrées en l'église conventuelle Saint-Albert-le-Grand lundi, le 23 septembre, à 10h00. L'inhumation aura lieu au cimetière Notre-Dame-du-Rosaire de Saint-Hyacinthe, à 14 h (2200, rue Girouard Ouest).Nous profitons de l'occasion pour remercier les membres du personnel du CSSS Les Ressources de la Montagne pour les soins attentifs qu'ils lui ont donnés à partir de 2015.