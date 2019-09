DESJARDINS LAGACÉ Rose-Alma

DESJARDINS LAGACÉ

À Sainte-Geneviève, le 11 août 2019, à l'âge de, est décédée Mme Rose-Alma Lagacé Desjardins, épouse de feu M. Charlemagne Desjardins.Elle laisse dans le deuil sa fille Jocelyne (feu François Roger), feu Jacques (Claire Lussier), Jean (Claudette Brunet), Marc (Carmen Robert) ainsi que ses nombreux petits-enfants et arrière-petits-enfants.Elle laisse également ses soeurs et frère : Hélène (feu Pierre Gervais), Denise (feu Edmond Boutin), Maurice (Raymonde St-Pierre); ainsi que plusieurs nièces, neveux, autres parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 28 septembre 2019 de 14h à 16h à la salle le Grenier Saint-Raphaël au 571 rue Cherrier, Île-Bizard, afin de recevoir vos condoléances.