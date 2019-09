DESROCHES, Gilles



À l'Hôpital Pierre-Boucher, le 12 septembre 2019, est décédé à l'âge de 82 ans, M. Gilles Desroches, époux de feu Mme Yolande Lemire.Il laisse dans le deuil ses enfants Alain (Josée), Yves (Josée), Jocelyne (Pierre), Louise (Daniel) et Sylvie (Gina), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 20 septembre 2019, de 13h30 à 17h et de 19h à 21h30, ainsi que le samedi 21 septembre 2019, de 9h à 10h30 à laLes funérailles seront célébrées le samedi 21 septembre 2019 à 11h en l'église St-Hubert, 5310 chemin Chambly, St-Hubert, J3Y 3N7.