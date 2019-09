GOBEIL, Marcel



Entouré des siens, est décédé le 14 septembre 2019, M. Marcel Gobeil à l'âge de 83 ans, autrefois de Longueuil, époux de feu Pauline St-Hilaire.Il laisse dans le deuil sa fille Francine (Michel) et sa petite-fille Kim, ses deux soeurs Jeannette et Monique, ses beaux-frères et belles-soeurs ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 22 septembre 2019 de 13h à 17h, suivi d'une cérémonie dès 17h en la chapelle du salon à:505 BOUL. CURÉ-POIRIER OUESTLONGUEUIL, QC J4J 2H5La famille tient à remercier la Dre Aline Jacques ainsi que Marie-Joëlle et Véronique et la formidable équipe de la Maison des soins palliatifs La Source Bleue de Boucherville.Au lieu de fleurs, un don à La Source Bleue serait apprécié.