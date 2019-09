DUGUAY, Nellie



À Montréal, 2 septembre 2019, à l'âge de 96 ans, est décédée Mme Nellie Duguay. Elle rejoint son époux Nicolas Décarie.Elle laisse dans le deuil ses fils Michel (Line), Gilles, Serge et Daniel, ses petits-enfants Sabrina et Jean Nicolas, sa soeur Pierrette (Howard) ainsi que plusieurs parents et amis.La famille accueillera parents et amis au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 3955 ch. Côte-de-Liesse, St-Laurentle samedi 21 septembre à compter de 10h. La liturgie de la Parole suivra à 12h en la chapelle du complexe.