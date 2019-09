BESSETTE (née DAVID)

Madeleine



À Montréal, le 12 septembre 2019, à l'âge de 90 ans, est décédée entourée de ses proches, madame Madeleine David, épouse de feu Normand Bessette.Elle a su partager sa bonté et sa générosité tout autour d'elle.Elle laisse dans le deuil ses enfants Nicole (Yvon), Marc (Johanne) et François (Danielle), ses petits-enfants et leurs conjoints(es), ses arrière-petits-enfants, son frère, ses soeurs, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le vendredi 20 septembre 2019 de 14h à 17h et de 19h à 22h et le samedi 21 septembre 2019 dès 9h suivi des funérailles qui seront célébrées à 10h30 en l'église Du Précieux Sang, sise au 115 rue Chauveau à Repentigny.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, formulaires disponibles au salon.