AYOTTE, Pierrette

(née Lemaître)



C'est avec regret que nous annonçons le décès de Mme Pierrette Lemaître, de St-Constant, épouse de feu Lucien Ayotte, survenu le 13 septembre 2019, au C.H.S.L.D J-L Lapierre, à l'âge de 85 ans.Elle laisse dans le deuil ses enfants Pierre, Alain (Lucie), Stéphane, François (Lyne), Pascal (Mélanie) et Dany (Mélanie), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, son frère Réal, sa soeur Françoise ainsi que plusieurs autres parents et amis.Elle a été confiée au salon funéraire:SAINT-CONSTANT, J5A 2G9Tél. 450-632-1515www.poissantetfils.caLa famille y recevra parents et amis le vendredi 20 septembre 2019 de 14h à 17h et de 19h à 22h et le samedi 21 septembre à compter de 9h suivi des funérailles qui seront célébrées en l'église de St-Constant à 11h.