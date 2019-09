GLADU, Aline



À Saint-Jérôme, le 15 septembre 2019, à l'âge de 90 ans, est décédée Mme Aline Gladu.Elle laisse dans le deuil sa soeur Gisèle, ses nièces Paule et Estelle, ses neveux Serge et Daniel et conjoints(es) ainsi que d'autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 21 septembre de 10h à 13h au salon de la :214 RUE PRINCIPALESAINT-SAUVEUR450 438-1234www.maisontrudel.caUne liturgie de la Parole sera célébrée en sa mémoire ce même samedi 21 septembre à 13h au salon et de là, l'inhumation suivra au Cimetière de Saint-Jérôme.