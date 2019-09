GENDRON, Denise



À Lachine, le 16 septembre 2019, à l'âge de 90 ans, est décédée Mme Denise Gendron, épouse de feu M. Gérard Bélanger.Elle laisse dans le deuil ses enfants Gilles (Danielle), Ginette (Serge) et Guy (Johanne), ses petits-enfants Sébastien, Geneviève, Alexandre, Martin, Katherine, Érika et Jean-François et leur conjoint(e), ses arrière-petits-enfants, ses soeurs Claire et Rachel, ses frères Jacques, Yves (Nicole), Michel (Ghislaine) et Réal, neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 21 septembre 2019 de midi à 17h et de 19h à 21h au complexe funéraire:La famille tient à remercier le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital de Lachine pour leur soutien et les bons soins prodigués.