MARCHAND, Thérèse



Tout sereinement, le 6 septembre 2019, est décédée Mme Thérèse Marchand, fille de Léonie Leblanc et Émile Marchand, à l'âge de 93 ans.Elle a été prédécédée par son conjoint Yvon Paquette, sa soeur Yvette et son frère Engelbert (Yvette Labonté) ainsi que cinq demi-soeurs et demi-frères: Gertrude (Alexandre Forgues), Cécile (Émile St-Cyr), Maurice (Wilfridine-Solange Deshaies), Marie-Ange et Julien. Elle laisse derrière elle son beau-frère et ses belles-soeurs Fernande Paquette, Jeanne Paquette (Yvon Therrien) et Gisèle Houde (feu René Paquette), ainsi que de nombreuses nièces et neveux.La famille recevra les condoléances au complexe :le samedi 21 septembre dès 14h. Une cérémonie commémorative sera célébrée au salon même à 16h.