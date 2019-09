Alcool : les Gaspésiens, champions de la modération

Les Gaspésiens semblent avoir acquis de bonnes habitudes à la vitesse de l'éclair en matière de consommation d'alcool, contrairement aux citoyens de la Capitale-Nationale et du Saguenay–Lac-Saint-Jean qui sont devenus des cancres en l'espace de deux ans.

Selon un palmarès dévoilé mercredi par Éduc'alcool mercredi, les habitants de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine sont ceux qui ont le moins tendance à boire de façon excessive, c'est-à-dire à prendre cinq verres et plus lors d'une même occasion.

Il s'agit d'une nette amélioration pour l'est du Québec, cette région pointant au 10e rang lors du précédent palmarès des 16 régions – le Nord-du-Québec étant exclu du bilan.

À l'opposé, les citoyens de la Capitale-Nationale ont subi une véritable dégringolade, passant du 1er rang en 2015 et du 5e en 2017 au 15e en 2019.

C'est le Saguenay–Lac-Saint-Jean qui ferme la marche de ce palmarès. La région était pourtant arrivée en milieu de peloton (7e en 2017, 9e en 2015) lors des précédents exercices. Ironiquement, les habitants de cette région sont ceux qui connaissent le plus le slogan d'Éduc'alcool,«la modération a bien meilleur goût», a noté l'organisme.

Pour leur part, les Montréalais arrivent au 8e rang, en baisse vis-à-vis de leur 3e place obtenue en 2017. Les citoyens de l'île aiment tout particulièrement sortir dans les bars pour boire et sont aussi ceux qui admettent le plus mêler alcool et cannabis.

Éduc'alcool a mentionné que son but n'est pas d'embrigader les régions dans un concours avec son palmarès, mais bien qu'il serve d'outil de sensibilisation. «Nous espérons qu'il conduira les Québécois des diverses régions à un questionnement sur leurs habitudes de consommation et à leur modification si cela est opportun», a indiqué le directeur général de l'organisme, Hubert Sacy.

Le palmarès a été dressé à l'aide d'un sondage mené par la firme CROP auprès de 6700 Québécois.

Le palmarès des régions:

1- Gaspésie – Iles-de-la-Madeleine

2- Estrie

3- Lanaudière, Laval et Montérégie

6- Bas-Saint-Laurent

7- Laurentides

8- Montréal

9- Mauricie

10- Abitibi-Témiscamingue, Centre-du-Québec, Chaudière-Appalaches et Côte-Nord

14- Outaouais

15- Capitale-Nationale

16- Saguenay–Lac-Saint-Jean