Alexander Ovechkin recevra le Prix international Wayne Gretzky

Le joueur-vedette des Capitals de Washington Alexander Ovechkin recevra cette année le Prix international Wayne Gretzky, remis à ceux ayant contribué à l’avancement du hockey aux États-Unis.

Le numéro 8 des «Caps» sera honoré au cours d’une cérémonie prévue le 12 décembre, en marge de la soirée d’intronisation organisée par le Temple de la renommée du hockey américain.

«Sans oublier son talent sur la patinoire, il a offert un immense soutien à la communauté de son sport à l’extérieur de la glace», a expliqué le président de la fédération de hockey des États-Unis, Jim Smith, dans un communiqué.

Selon cette organisation, qui a évoqué les efforts d’Ovechkin pour améliorer l’accès des plus jeunes à la pratique du hockey, le nombre de joueurs dans le District de Columbia est passé d’un peu moins de 400 à près de 1500 depuis les débuts du Russe dans la Ligue nationale en 2005.

L’attaquant a aussi participé à diverses activités venant en aide aux jeunes hockeyeurs du secteur.

«Ses performances sur la glace et ses efforts à l’extérieur ont incité les enfants et les familles à s’impliquer davantage dans notre sport. Il a été un excellent ambassadeur et il incarne ce que le Prix Wayne Gretzky représente», a déclaré le directeur exécutif de USA Hockey, Pat Kelleher.