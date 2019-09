America est partie

Cattelan s’est fait voler sa toilette en or de quelques millions de dollars. Vous connaissez Maurizio Cattelan, un des artistes les plus flyés de notre époque dont les créations sont choquantes, drôles, provocantes ou tout simplement folles. Or, s’inspirant de la différence entre la population la plus riche et la plus pauvre, il a conçu une toilette comprenant le siège, la cuvette et la chasse d’eau en or massif 18 carats dont la valeur doit tourner autour des 5 ou 6 millions de dollars.